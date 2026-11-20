شهدت سماء البر الغربي في الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق 55 رحلة بالون طائر أقلّت على متنها نحو 1200 راكب من جنسيات مختلفة، ضمن الرحلات السياحية اليومية التي تشتهر بها المحافظة وتُعد من أبرز الأنشطة الجاذبة للسائحين.

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، لـ"الشروق" إن الرحلات انطلقت تباعًا من مطار البالون الطائر في البر الغربي، وسط أجواء خريفية ممتعة ساعدت على انتظام التشغيل، حيث حلّقت البالونات في توقيتات متقاربة، ما أتاح للزائرين الاستمتاع بالمشهد البانورامي لمعالم الأقصر والمناظر الطبيعية المحيطة.

وأشار إلى أن كثافة الرحلات اليوم جاءت لتعوض حالة التراجع التي شهدتها حركة البالون أمس، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي أدت إلى توقف معظم الرحلات والاكتفاء بتسيير رحلة واحدة ضمت 30 بالونًا.

وتنطلق رحلات البالون الطائر من مطار البالون بالبر الغربي مع الساعات الأولى لشروق الشمس، لتمنح السائحين فرصة مشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية بالأقصر من أعلى، ومنها معابد ومقابر البر الغربي ونهر النيل والمساحات الزراعية الممتدة على جانبيه، في تجربة بانورامية تجمع بين المغامرة والتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وتجعلها واحدة من أبرز الأنشطة السياحية التي يقبل عليها زوار المحافظة.