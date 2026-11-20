أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة في الغربية، عن تحرير 27 محضرا لمخالفات متنوعة، شملت قرى ديرب هاشم ومنشية الأمراء ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، ومركزي السنطة وكفر الزيات، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملات بقرى ديرب هاشم ومنشية الأمراء ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، حيث أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 4 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 9 محاضر.

كما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 8 محاضر، وبإدارة تموين كفر الزيات عن تحرير 10 محاضر، لمخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، والضرب الوهمي والامتناع عن البيع.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.