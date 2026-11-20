تكثف مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تحركاتها لإنهاء نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية، والانتقال إلى نظام الفترة الواحدة؛ حيث قاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أسبوعا من الاجتماعات المكثفة والجولات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع اللمسات النهائية لخطة متكاملة تستهدف توفير يوم دراسي مستقر وبيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وتأتي التحركات من خلال دراسة الكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية للمدارس، وحصر الإمكانات المتاحة بكل إدارة تعليمية، وبحث الحلول البديلة لإنهاء نظام الفترتين.

وشملت الاجتماعات التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديري الإدارات التعليمية، إلى جانب التعاون مع الوحدات المحلية ومجالس المدن ومؤسسة حياة كريمة، للاستفادة من المنشآت المتاحة وتوفير مقار بديلة قريبة من التجمعات السكنية لاستيعاب الطلاب.

كما تضمنت التحركات معاينات ميدانية للمواقع المقترحة، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام التعليمي، وقدرتها على استيعاب الأعداد المستهدفة، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، وسهولة وصول الطلاب إليها.

وأكدت المديرية أن الخطة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم الابتدائي، من خلال توفير يوم دراسي متكامل يتيح فرصا أفضل للتحصيل العلمي وممارسة الأنشطة التربوية، مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

ويواصل وكيل الوزارة متابعة الملف والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لإعداد تصور نهائي قابل للتنفيذ، يمهد لإنهاء نظام الفترتين وتوفير مكان تعليمي مناسب لكل طالب، وفقا للإمكانات المتاحة، مع وضع أمن وسلامة الطلاب في مقدمة الأولويات.