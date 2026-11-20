تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجدين بمركزي الزينية وإسنا، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والصيانة والتطوير، إذ يشهد مركز الزينية افتتاح مسجد السلام بقرية الزينية بحري، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، فيما يُفتتح مسجد العتيق بمدينة إسنا، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

ووفقًا لبيان صادر عن المديرية، يأتي افتتاح المسجدين ضمن أعمال وزارة الأوقاف المتعلقة بإنشاء المساجد وإحلالها وتجديدها وصيانتها، في إطار خطتها للعناية ببيوت الله وتوفير أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

ويختلف نطاق العمل بالمسجدين؛ إذ شهد مسجد السلام أعمال إنشاء وبناء، بينما خضع مسجد العتيق لأعمال الصيانة والتطوير، تمهيدًا لاستقبال المصلين بعد الانتهاء من الأعمال المقررة.

ويأتي افتتاح المسجدين ضمن جهود إعمار المساجد، التي تشمل أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة، بما يسهم في الحفاظ على المباني وتجهيزها لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.