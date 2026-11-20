تمكنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من ضبط عدد من المزارع السمكية المخالفة بمنطقة الجزيرة الخضراء بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لمخالفتها الاشتراطات المتعلقة بنظام التغذية وطبيعة الأعلاف المستخدمة، حيث تم تحرير 3 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة إلى الوزارة، سواء من خلال القنوات الرسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما يتم تداوله بشأن وجود مخالفات بيئية بمختلف المنشآت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المزارع السمكية بمنطقة الجزيرة الخضراء بالتل الكبير بالعمل دون الحصول على موافقات الجهات المعنية وتراخيص التشغيل اللازمة.

وعلى الفور، وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالتل الكبير، للانتقال إلى موقع الشكوى وإجراء المعاينة الميدانية والتحقق من مدى صحة ما تم تداوله.

وأسفرت أعمال الفحص والمرور الميداني عن ثبوت وجود مخالفات تتعلق بنظام التغذية وطبيعة الأعلاف المستخدمة داخل عدد من المزارع السمكية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث قامت اللجنة بتحرير 3 محاضر مخالفات، وجارٍ العرض على السلطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وشددت الوزيرة على استمرار حملات التفتيش والرقابة الميدانية على مختلف المنشآت الصناعية وغيرها من الأنشطة، للتصدي لكل أشكال المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تلحق أضرارًا بالبيئة، مع التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين دون تهاون.