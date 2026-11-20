أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى رجب، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، استمرار الحملات التموينية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مشيرة إلى المرور على 169 منشأة تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع المعروضة، في أكثر من 20 حملة رقابية تموينية.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن تحرير 143 محضرا متنوعا شملت قطاعي المخابز والأسواق، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وضمت قائمة المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات كمية من اللحوم، وسجائر متنوعة الأنواع والأصناف، وعبوات من السلع الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تجارية، عبر قنوات التواصل المعتمدة، سواء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو غرفة عمليات مديرية التموين، أو من خلال إرسال الشكاوى عبر رسائل الصفحة الرسمية للمديرية.