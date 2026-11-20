أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي ببعض المناطق غدا السبت، لمواصلة أعمال الصيانة الدورية ببعض أكشاك الكهرباء، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان اليوم، أنه سيجرى إجراء الصيانة الدورية لـ 3 أكشاك، وهم "كشك الزرعة، كشك الثقافة، كشك حديقة الزهور"، وسيجري قطع التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالمدينة، وهي: حي الزهور، منطقة المحكمة، منطقة الزراعة، ومنطقة البنوك.

وناشدت المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.