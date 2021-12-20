 التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء في اليمن

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:54 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، حسبما أفادت قناة العربية السعودية على موقعها الإلكتروني.

وأشار التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني.

كما أكد التحالف أن ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

كان التحالف العربي طالب، قبل شن هجماته، العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين بإخلاء مطار صنعاء فورا ً.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد الذي مصدره مطار صنعاء عملياتياً.

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