تشيلي: انتخاب جابرييل بوريتش رئيسا جديدا للبلاد وانطلاق الاحتفالات بفوزه

انتخب المواطنون التشيليون اليساري جابرييل بوريتش رئيسا جديدا للبلاد، وانطلقت الاحتفالات في شوارع العاصمة أمس الأحد، بعد أن اعترف منافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بالهزيمة في جولة الإعادة.

وذكرت صحيفة "بوينس أيريس تايمز" أنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بوريتش على 55.9% من الأصوات، في حين حصل كاست على 44.1%، وهو هامش أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

وكتب كاست على تويتر "تحدثت للتو مع جابرييل بورتش وهنأته على انتصاره العظيم، من اليوم فصاعدًا هو الرئيس المنتخب لتشيلي ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء، تشيلي تأتي دائمًا وأولاً"، نزل التشيليون إلى شوارع سانتياجو بعد النتيجة، وهم يهتفون بموافقتهم، ويلوحون باللافتات المؤيدة لبوريتش.

وكان بوريتش قد دشن حملته على وعد بتأسيس دولة "الرفاهية الاجتماعية"، وزيادة الضرائب والإنفاق الاجتماعي في بلد به أكبر فجوات في العالم بين الأغنياء والفقراء.