مولودية وهران يهزم شبيبة القبائل في مباراة مؤجلة بالدوري الجزائري

تغلب مولودية وهران على ضيفه شبيبة القبائل 2/1 اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري الجزائري.

رفع مولودية وهران بهذا الفوز رصيده إلى 19 نقطة ليتقاسم المركز السابع مع اتحاد الجزائر، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر الذي يحتله مناصفة مع نادي أثلتيك بارادو.

سجل ماهي بن حمو، هدف التقدم لمولودية وهران من ضربة رأس في الدقيقة 48، لكن فاتح طالح أدرك التعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة 58 من رأسية ثانية، وفي الدقيقة 83 تمكن أيمن شاذلي، ومن رأسية أيضا، من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض.

ويتصدر شباب بلوزداد الدوري الجزائري برصيد 31 نقطة متقدما بنقطتين عن النادي الرياضي القسنطيني الوصيف.