قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن المجتمع الدولي مهتم باستقرار العراق.

وأضاف خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته، مشيرا إلى أن "الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة".

ولفت إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق تعد مثالا للسعي في استعادة دوره وأهميته، مشيرا إلى السعي لدعم العراق في جميع المجالات، وأن أمن البلدين لا يتجزأ.

وأوضح أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الكويت لها دلالات واضحة في الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.