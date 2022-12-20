وزير الخارجية العراقي: مؤتمر بغداد يمثل مظلة حوارية بين دول الجوار

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مؤتمر بغداد يمثل مظلة حوارية بين الدول المجاورة للعراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن هذه المظلة تعني أيضا التعاون والعمل المشترك في المحيطين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن أغلب التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية تحمل طابعا إقليميا ودوليا سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصاد أو البيئة، مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي والطاقة وغيرها.

وشدد على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن هذا العمل المشترك يتيح فرصة مواجهة هذه التحديات والعمل بجد لبناء الاقتصاد الوطني والوقوف أمام هذه التحديات.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.