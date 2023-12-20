مراكز الفنون والإبداع بكفر الشيخ تقدم خدماتها بالمجان لأطفال قادرون باختلاف

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيح، التدريبات الذي نظمتها مراكز الفنون والإبداع بشباب "قبريط وسيدي سالم"، والتي تضم برامج رياضية للياقة البدنية لتنمية قدرات أطفالنا القادرون باختلاف، إلى جانب تقديم البرامج الفنية المتعددة ضمن خطة عمل مراكز الفنون، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم القادرون باختلاف وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة تقدم سبل الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية يعكف على إعداد برنامج متكامل مصمم خصيصاً ليتناسب مع قدراتهم البدنية ليحقق أهداف البرنامج مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية، وتشجيع الطفل على تحدي الإعاقة، وتفريغ الشحنة الإنفعالية.

وأكد أن مراكز الفنون والإبداع تقدم خدماتها بالمجان بمراكز شباب "سيدي سالم، كفر الشيخ، قبريط"، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا.