السعودية ترحب بقرار أممي بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات لصالح الفلسطينيين

رحَّبت السعودية، اليوم الجمعة، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بالأنشطة الأممية والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة،بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، يُعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة".

وتقول الأمم المتحدة إن قرارها يأتي عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.