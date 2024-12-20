 الحوثي: نحن في حرب مفتوحة مع تل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثي: نحن في حرب مفتوحة مع تل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا

وكالات
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 3:07 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 3:07 م

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي إن جماعته في حرب مفتوحة مع تل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا أنهم مستمرون في التصعيد واستهداف السفن في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

وأشار الحوثي، في كلمة له، إلى أن قصف الاحتلال الذي استهدف فجر الخميس، موانئ الحديدة ومحطتي كهرباء في صنعاء لن يثنيهم عن مواصلة استهداف الأراضي المحتلة ونصرة فلسطين، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وأكد أن غارات الاحتلال التي أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين جاءت تزامنا مع إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين فرط صوتيين على تل أبيب.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على مناطق مختلفة في صنعاء والحديدة، طالت محطات للطاقة وميناءي رأس عيسى والصليف بمدينة الحديدة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية، في إشارة منه إلى جماعة الحوثي اليمينة.

وفي بيان له قال نتنياهو: "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريباً الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني"، بحسب تعبيره.

وقال: "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".

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