الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب العاصفة الثلجية «هبة»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب الرئيسي في انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية، هو التأثر بالعاصفة الثلجية «هبة».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن سبب تكون الجليد في سيناء هو المرتفعات التي تتميز بها.

واستكمل، أن مصر الطقس بمصر يتأثر بالكتل الهوائية القادمة من سوريا ولبنان والأردن، مضيفًا أن البحرين الأحمر والمتوسط يخفضان من حدة انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف، أن مدينة سانت كاترين تعتبر هي الوحيدة التي تصل درجة الحرارة بها إلى تحت الصفر، مشيرًا إلى أن باقي المحافظات تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 7 لـ 8 درجات.

