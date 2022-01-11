أنصار البيئة يعلنون انتصارهم بعد رفض صربيا خطة تعدين الليثيوم

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أعلنت منظمات مناصرة للحفاظ على البيئة انتصارها اليوم الجمعة بعدما قررت الحكومة الصربية سحب قانون كان يوفر الأساس القانوني لمشروع استخراج الليثيوم في غرب البلاد لشركة ريو تينتو البريطانية الاسترالية.

لكن بعض أنصار البيئة قالوا اليوم الجمعة إنهم يرتابون في أن الخطوة قد تكون تنازلا تكتيكيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الثالث من أبريل المقبل.

وألغت حكومة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش خطة تنمية الأراضي لإقليم لوزينكا في اجتماعها الأخير يوم أمس الخميس.

وأعلنت برنابيتش عقب الاجتماع الحكومي أن "قصة ريو تينتو في صربيا من ثم قد أُغلقت".

وتريد الشركة البريطانية الاسترالية استخراج حوالي 3ر2 مليون طن من كربونات الليثيوم في وادي جادار بغرب البلاد بدءا من عام 2027.

والليثيوم مكون مهم للبطاريات مثل تلك المثبتة في السيارات الكهربائية. وكانت تدفع شركة التعدين من أجل إتمام المشروع في صربيا منذ سنوات وأبرمت اتفاقيات مع حكومات متعددة في بلجراد.