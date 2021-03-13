زيزو يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في القمة 125

يدخل فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مواجهة القمة رقم 125 أمام غريمه التقليدي الأهلي، بمعنويات مرتفعة وطموح كبير لكسر سلسلة نتائجه السلبية في عام 2023.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق أي انتصار في مبارياته منذ انطلاق عام 2023، حيث لعب الفريق الأبيض 4 مباريات، تعادل خلالهم في مباراتين أمام الاتحاد والداخلية، بينما تعرض للهزيمة أمام أسوان وبيراميدز.

ويغيب عن صفوف الزمالك في مباراة اليوم كل من، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، ويوسف حسن بسبب عدم الجاهزية الفنية، بينما الثنائي إبراهيما نداي ومحمود الونش بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا مباراة القمة بالتشكيل الآتي:

محمد عواد في حراسة المرمى

الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، إمام عاشور، عمرو السيسي

الهجوم: أحمد سيد «زيزو»، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.