بلومبرج: كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم ترك منصبه خلال أسابيع

يستعد كبير موظفي الرئيس الأمريكي جو بايدن، رون كلاين، لترك منصبه في الأسابيع المقبلة، وهو ما اعتبرته وكالة بلومبرج للأنباء رحيل لمسؤول رفيع المستوى حيث يواجه البيت الأبيض عامين من الكونجرس المنقسم ويستعد لمحاولة إعادة انتخابه المتوقعة، حسبما قالت مصادر مطلعة للوكالة.

وأبلغ كلاين بايدن بخططه للمغادرة، لكن توقيت خروجه لا يزال غير واضح، وفقا للمصادر التى تحدثت لبلومبرج شريطة عدم الكشف عن هويتها. ورفض البيت الأبيض التعليق.

وسيثير رحيل كلاين على الفور تكهنات حول من سيخلفه، على الرغم من أنه لم يتضح بعد من سيكون. ويعد كبير موظفي البيت الأبيض من بين أقوى الشخصيات في واشنطن، ويلعب دورا حاسما في تشكيل جدول أعمال الرئيس، والاتصال بالكونجرس.