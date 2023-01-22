رئيس أركان إسرائيلي أسبق يطالب نتنياهو بإدانة سلوك زعيم الصهيونية الدينية

دعا جادي أيزنكوت، الرئيس الأسبق لهيئة الأركان المُشتركة للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إدانة "سلوك" وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.



ونسبت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أيزنكوت وهو أحد المؤثرين الكبار في إسرائيل وأحد الداعين للمظاهرات العارمة ضد نتنياهو قوله "أتابع، بقلق بالغ، السلوك غير المسؤول لبتسلئيل سموتريتش الذي يعطي تعليمات غير قانونية تتنافى مع عقود من سياسة إزالة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية وكذلك أي بناء فلسطيني جديد في الضفة الغربية".



وأضاف "تدخل عنصر فوضوي في المسائل الأمنية سيدمر مهمة الجيش.. ويجب على نتنياهو أن يتخذ موقفا فوريا يشابه مئات الحالات التي تم فيها إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية خلال فترات حكمه السابقة وأن يعلن دعمه الكامل للمؤسسة الأمنية والعسكرية".



وبتصريحاته هذه، ألمح أيزنكوت إلى التعليمات التي أصدرها سموتريتش إلى منسق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بوقف إزالة بؤرة استيطانية بناها المستوطنون بشكل غير قانوني ليل الخميس الماضي تزامنا مع زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي واجتماعه مع القيادة الفلسطينية.



وتُعارض تعليمات سموتريتش، سالفة الذكر، أمرًا أصدره قبله وزير الدفاع يواف جالانت المُنتمي لحزب "الليكود" بإزالة البؤرة بشكل فوري.



وقرر وزراء حزب "الصهيونية الدينية" مُقاطعة الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية غدًا احتجاجا على ما وصفوه بعدول حزب "الليكود" عن الاتفاق الذي موجبه تشكلت الحكومة الاتلافية، والذي يمنح سموتريتش صلاحيات واسعة بالضفة الغربية.