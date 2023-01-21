13 مصابا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان الغربي

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أصيب 13 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، فجر اليوم السبت، فيما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 43 عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا وفق حصيلة أولية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.