علقت الفنانة ياسمين صبري، على الصورة المتداولة لها مؤخرًا، والتي رجح فيها الجمهور ارتداءها لخاتم زواج.

وأضافت خلال تصريحات، على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء السبت: «خواتمي كتير الحمد لله.. لكن ده مش خاتم زواج».

وعن تطورات العلاقة بينها وبين رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقبت: «لو في حاجة أنا هعلنها زي ما أعلنت الزواج والطلاق، عمري ما أتزوج والموضوع يكون في السر».

وأعربت عن سعادتها المشاركة للمرة الأولى بحفل توزيع جوائز Joy Awards، مضيفة: «حاجة لذيذة، ومتحمسة جدا لأن كل نجوم الموطن العربي مشاركين».

وينطلق، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ويتنافس النجوم على حصد جوائز الممثل والممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وفي فئة الموسيقى جائزة الفنان والفنانة المفضلة، وجائزة الأغنية المفضلة، الوجه الجديد المفضل في الموسيقى، وجائزة الممثل والممثلة المفضلة في السينما، جائزة الفيلم المفضل، وتوجد جائزة الرياضي المفضل والرياضية المفضلة.