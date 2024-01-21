الجامعة العربية تطلع نائب وزير الخارجية الأسترالي على الأوضاع الإنسانية في غزة

أطلع الأمين المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، نائب وزير الخارجية والتجارة الأسترالية كريج ماكلاتشان، على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الأمانة العامة، اليوم الأحد، بحضور سفير أستراليا لدى مصر أكسل ويبينهورست، ونائبته، تضمن أيضا استعراض جهود الجانبين العربي والأسترالي لوقف الحرب على غزة وضرورة ايصال المُساعدات الإنسانية اللازمة كماً ونوعاً وبشكل مستدام والتي تلبي احتياجات أهالي القطاع.

كما تناول اللقاء استعراض الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد الانتهاكات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وأهمية فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين بالاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.