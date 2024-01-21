 تشاركها مع أنغام بعد الصلح.. محمد عبده يمنح أصالة جائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards - بوابة الشروق
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تشاركها مع أنغام بعد الصلح.. محمد عبده يمنح أصالة جائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards


نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 2:39 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 2:43 ص

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.


وقدم الفنان محمد عبده جائزة الفنانة المفضلة للفنانة أصالة، حيث تنافس على الجائزة 4 نجمات هن؛ احلام وأصالة وأميمة طالب ونانسي عجرم، خلال حفل توزيع جوائز joy awards.


وقالت أصالة: "حفل joy awards هو نتاج للنهضة في السعودية، اتعلمت من السعودية اني أرجع ابدأ من أول وجديد وأذاكر كل التفاصيل والمعلومات، وبشكر موسم الرياض لأنه علمني كتير، شكرا للدعم من كل الأوجه ومن سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان وشكرا للمستشار تركي آل الشيخ".


وأضافت : "انا اتصالحت أنا وصديقة عزيزة، وأحب أشارك الجائزة مع أنغام لأنها نجمة كبيرة وبتستحق كل تكريم وكل محبة".


حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم .

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