ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتباراً من 1 فبراير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير، لكنه لم يحدد موعدا لفرض رسوم جمركية على الصين.