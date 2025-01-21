 ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتباراً من 1 فبراير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتباراً من 1 فبراير

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:52 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير، لكنه لم يحدد موعدا لفرض رسوم جمركية على الصين.


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