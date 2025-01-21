رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف بمسئوليته عن فشل الجيش الذريع في أحداث 7 أكتوبر

تقدم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، رسميًا باستقالته لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، على أن تسري اعتبارًا من 6 مارس المقبل.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أبلغ هاليفي وزير الدفاع أنه سيتقاعد من منصبه في بداية شهر مارس.

واعترف هاليفي، في خطاب الاستقالة بمسئوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، قائلًا إن «الجيش فشل في مهمته الخاصة بالدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنًا باهظًا».

وأضاف: «هذا الفشل الذريع يرافقني كل يوم، وساعة بساعة، وسيظل كذلك لبقية حياتي»، بحسب ما ورد في الرسالة.

وزعم أنه «اتخذ قرار التقاعد، بعدما خاض الجيش حربًا على مدار شهور طويلة في 7 جبهات، وأصبحت له اليد العليا في جميع ساحات القتال، وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط».

وقال إنه سيكمل التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر خلال الفترة المتبقية من ولايته، وسيحافظ على جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الأمنية.

وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى إقالة رئيس الأركان الإسرائيلي، قائلا إن «هاليفي يجب أن ينهي خدمته».

ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن وزير المالية المتطرف قوله إنه «لا يمكن تحقيق النصر مع رئيس الأركان الحالي».