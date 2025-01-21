شاب يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمحكمة الفيوم لاتهامه بابتزاز خطيبته

أصيب المتهم "هشام.م. ك" والشهير بـ"هشام جوجل" من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب إلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم بنية الانتحار، إثر القبض عليه لاتهامه بابتزاز خطيبته، وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، حسبما اتهمه شقيق الفتاة.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى 14 يناير الجاري عندما نشر شاب يدعى مصطفى الأعصر، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مساء الخير. منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة و تشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو "هشام محمود كمال حمدون" من محافظة الفيوم. ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها".

وواصل الشاب: "على مدار 5 سنين لجأنا لكل الطرق القانونية، وبشكل شخصي كنت رافض تمامًا فكرة النشر عن الموضوع، عشان الأضرار النفسية والضغوط المجتمعية اللي ممكن تقع على أختي، ولكن بما إنها كده كده متضررة وبما إن فاض بينا الكيل، فمضطر أتكلم علانية عن اللي بيحصل بقاله خمس سنين بدون أي تحرك أو حماية من الجهات المسؤولة رغم لجوئنا لكل السبل".

وآثار هذا المنشور غضب متابعين موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشاركوه على صفحاتهم الشخصية مطالبين بسرعة القبض على المتهم، وبالفعل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة، وأثناء التحقيق معه قفز من النافذة محاولا الانتحار وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.