جماعة الحوثي تعلن موعد توقف الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل

أعلن مسئول بجماعة الحوثي اليمنية، أن الحركة التي نفذت هجمات عديدة على السفن التجارية في البحر الأحمر، لن تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل خلال وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسئول في مركز تنسيق العمليات الانسانية لوكالة فرانس برس: «أبلغنا شركات الشحن الدولية ان العمليات العسكرية ستتركز على السفن المرتطبة بالكيان الإسرائيلي فقط حتى استكمال مراحل اتفاق غزة».

ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في سياق الحرب في قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.

وأضاف المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيتوقف عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل اتفاق غزة.

وما زال اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ساريا لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة.

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الأطراف محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال المرحلة الأولى، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه بعد، ما يؤدي إلى المرحلتين الثانية والثالثة.