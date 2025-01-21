هالاند يوجه رسالة بشأن انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

وجه إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رسالة قوية بشأن ريال مدريد وبرشلونة، وذلك قبل لقاء باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب «حديقة الأمراء».

وتحدث هالاند على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الغد عن تجديد عقده الأخير مع مانشستر سيتي، لمدة 9 سنوات ونصف.

وقال هالاند: «الأشخاص الذين تحدثت معهم، جعلوني مقتنعًا بأن هذا هو الخيار الصحيح. وشعرت أنني في حالة جيدة».

وأضاف: «أتطلع إلى قضاء المزيد من السنوت في مانشستر سيتي. عندما وقعت لهذا النادي شعرت وكأنني في بيتي، أنا سعيد، وهذا ما أردته في النهاية».

وبسؤاله عن احتمالية الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال هالاند: «لقد وقعت عقدًا مع مانشستر سيتي لمدة 9 سنوات ونصف، فماذا تريد مني أن أقول، أنا سعيد وأريد الاستمرار».