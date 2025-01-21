وزير الخارجية السعودي: إدارة ترامب لا تسهم في خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسهم في خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.

وشكلت هذه القضية مصدرا للخوف في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أنه يأمل في أن يقابَل نهج ترامب تجاه إيران باستعداد طهران للتعامل بشكل إيجابي مع الإدارة الأمريكية ومعالجة قضية برنامجها النووي.

وصرح الأمير فيصل: «بشكل واضح، فإن أي حرب بين إيران وإسرائيل، أو أي حرب في منطقتنا، هو أمر يجب أن نحاول تجنبه قدر الإمكان».

وتابع: «لا أرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسهم في خطر اندلاع الحرب، بل على العكس من ذلك، كان الرئيس ترامب واضحا تماما في أنه لا يحبذ الصراع».

وقال الوزير السعودي إنه سيزور لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الأمير فيصل إن انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ طويل في المنصب أمر إيجابي لكن السعودية بحاجة إلى رؤية إصلاحات حقيقية حتى تزيد انخراطها هناك.

وانتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للدولة هذا الشهر.