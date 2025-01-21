جوزيف عون: جميع الطوائف اللبنانية لها حق التمثيل في الحكومة والإدارات العامة

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن من حق كافة المكونات اللبنانية أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة.

تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور على رأس وفد، لتهنئته على انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال الرئيس عون "في كل طائفة هناك نخب ، ومن حق كافة المكونات أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش على أي حال"، مؤكداً " أننا ننبذ الطائفية والمذهبية ونتفيأ العلم اللبناني، حاملين الهوية نفسها. ولبنان مكون من طوائف عدّة وهذا غناه".

وأكّد الرئيس عون أن " علينا أن نقابل انتظارات دول العالم لنا بإشارات إيجابية"، آملاً " تأليف الحكومة بأقرب وقت كي نخلق إستقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا فيتمكن المواطنون من ان يعيشوا بكرامة وليس فقط ببحبوحة".

وأضاف " لدينا فرص كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كافة مكونات المجتمع اللبناني من مدنية وروحية وسياسية. معا نحن قادرون على النهوض ببلدنا".

وأشار الرئيس عون إلى " أن خطاب القسم أتى نتيجة تجربتي على الأرض مع الشعب، وعيشي مع معاناته من الشمال والبقاع والجنوب حيث خدمت. وهذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على أرض الواقع فلا تبقى حبرا على الورق".

وقال "إننا على مفترق طرق فإما ان نستفيد من الظرف، ونخرج من صغائر الأمور الطائفية والمذهبية والسياسية ، إو نذهب لإلى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا لأننا لم نقم بواجباتنا."

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قد كلّف القاضي نواف سلام، تشكيل حكومة جديدة، في 13 يناير الحالي بعد استشارات نيابية ملزمة حصل فيها القاضي سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبا.