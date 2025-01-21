محافظة البحيرة: إزالة 3 حالات بناء مخالف بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضحت عازر في بيان لها اليوم أنه تم بالتنسيق مع أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، تنفيذ حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاقي المدينة والمركز، يرافقه أحمد بركات، نائب رئيس المدينة والمشرف العام على الإزالات.

أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات بناء مخالف بنطاقي المدينة والمركز، تنوعت بين حالة تعدي على الدور السابع العلوي بمساحة حوالي 200 متر في شارع مستشفى الرواد، عبارة عن شدة خشبية، بالإضافة إلى حالتين تعد على الأراضي الزراعية في قرية نديبة.

تمت إزالة الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين، وذلك من خلال قسم التعديات بالوحدة بالتنسيق مع الوحدات القروية.