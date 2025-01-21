نمو إيرادات نيمتشيك الألمانية للبرمجيات خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية نيمتشيك إس.إي اليوم الاثنين نمو إيراداتها خلال العام المالي الماضي بنسبة 17% سنويا إلى حوالي 996 مليون يورو ،وفقا للبيانات الأولية بفضل التطور القوي لأعمالها خلال الربع الأخير من العام.

وقالت الشركة إن إيراداتها الأساسية مع استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ على شركة جو كانافاس وحساب التغيير في سعر الصرف زادت خلال العام الماضي بنسبة 14% في حين كان معدل النمو المستهدف يتراوح بين 10 و11% سنويا.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة ارتفاع هامش أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك عن الحد الأقصى للنطاق المستهدف ويتراوح بين 29 و30% بما في ذلك نتائج جو كانافاس، في حين كان النطاق المستهدف لهامش الأرباح بدون حساب نتائج جو كانافاس يتراوح بين 30 و31%.

ومن المقرر أن تعلن الشركة البيانات النهائية المدققة لنتائج العام الماضي يوم 20 مارس المقبل.