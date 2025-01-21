ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سير في كوت ديفوار إلى 17 شخصا 

قالت السلطات في كوت ديفوار إن شاحنة اصطدمت بحافلة ركاب، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة عديد آخرين.

وقع التصادم في بونان-أوينلو، وهي قرية غرب البلاد، وفقا لبيان وزارة النقل التي لم تحدد سبب الحادث. وتم فتح تحقيق في الحادث.

وكانت الحافلة تقل 70 شخصا، وأصيب 23 آخرون، وفقاً لما ذكره المكتب الوطني للحماية المدنية في منشور عبر تطبيق فيسبوك.

وتعد الحوادث أمرا شائعا في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا بسبب الطرق المتهالكة والقيادة المتهورة، مما يودي بحياة أكثر من ألف شخص سنويا، وفقا لوزارة النقل.



