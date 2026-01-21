سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، القبض على عنصر "خطير" بتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

أفادت بذلك المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المديرية إنها بـ"عملية نوعية استباقية تمكنت (..) من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة في محافظة كركوك".

وأوضحت أن المقبوض عليه المذكور صدرت بحقه "مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب (العراقي)".

وأضافت أن "المجرم (لم تذكر اسمه) كان يعمل لدى عصابات داعش الإرهابية بصفة مسؤول مفرزة جنوب بغداد، ومسؤول ما يسمى قاطع البراء بمحافظة بابل، بالإضافة إلى الإشراف على نقل العناصر الإرهابية من إحدى دول الجوار إلى وادي حوران".

ولفتت إلى أن عملية القبض عليه جاءت بالتنسيق مع قوة من مديرية استخبارات وأمن كركوك وجهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية.

وذكرت المديرية العامة للاستخبارات والأمن أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى التحقيق".

وفي 10 ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، تحقيق "النصر" على "داعش"، بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

وكان التنظيم الإرهابي اجتاح مناطق شمالي وغربي العراق، واستولى على نحو ثلث مساحته بحلول صيف العام 2014.

ورغم إعلان بغداد الانتصار باستعادة الأراضي، لا يزال التنظيم ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية.

وتنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلول "داعش"، في مواجهة هجمات متفرقة يشنها من حين إلى آخر.