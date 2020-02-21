القبض على سمسار عقارات قتل شقيق زوجته لخلافات مالية في الدقهلية



ضبط قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، سمسار عقارات قتل شقيق زوجته لخلافات مالية بالدقهلية.

تلقى قسم أول المنصورة، بلاغا بوجود مشاجرة بشارع مكة بمنطقة تقسيم أبو الليل دائرة القسم، وبانتقال مفتشى قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية بقيادة اللواء سيد سلطان، عثر بالشارع محل الواقعة على جثة (كهربائى - 41 عاما) مُقيم دائرة قسم ثان المنصورة وبها جرح نافذ بالبطن.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه أسفل منزل زوج (شقيقته - 45 عاما)، سمسار عقارات - مقيم محل الواقعة- حدثت مشادة كلامية بينهما إثر خلافات مالية سابقة تعد خلالها الأخير بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابها.