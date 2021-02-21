

ذكرت وزارة التجارة في ميانمار، أن إجمالي حجم التجارة الحدودية الثنائية مع الهند، وصل إلى 4ر115 مليون دولار أمريكي، حتى 12 فبراير الجاري، في العام المالي (2020-2021)، بزيادة بواقع 23ر59 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكره موقع "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الإلكتروني، اليوم الأحد.



وخلال الفترة من الأول من أكتوبر الماضي حتى 12 فبراير الجاري من هذا العام المالي، صدرت ميانمار سلعا بقيمة حوالي 79ر114 مليون دولار، إلى الهند.



وعلى عكس ذلك، بلغت الواردات من ثاني أكبر دولة مجاورة لميانمار 62ر0 مليون دولار، وكان حجم التجارة الحدودية بين البلدين 18ر56 مليون دولار العام الماضي.



وكانت الهند وميانمار قد أغلقتا الحدود بينهما في مارس 2020.



غير أنه تم استئناف التجارة الحدودية بينهما في السادس من يناير الماضي في أعقاب وضع قواعد ولوائح خاصة بفيروس كورونا.