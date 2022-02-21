مكرم: نجاح كبير في ملف الهجرة غير الشرعية بفضل تعاون مؤسسات الدولة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن ملف الهجرة غير الشرعية ضمن استراتيجية الوزارة وتم تحقيق نجاح كبير به بفضل تعاون كافة مؤسسات الدولة، وهو ما جعلها تحظى بإشادات كافة الجهات والمؤسسات الدولية بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، وللحفاظ على النجاح.

وأوضحت مكرم، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وتابعت: "لسنا ضد الهجرة لكننا ضد الهجرة التي تعرض حياة شبابنا للخطر"، مشيرة إلى العمل على توفير البدائل الآمنة لهم ويتم تدريبهم وتأهيلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج، ليهاجروا مؤهلين محتفظين حقوقهم ويعلمون واجباتهم.

وتناولت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي نتج عنه إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون المصري الألماني في مجال الهجرة والعمل على إيجاد حركة هجرة آمنة ومنظمة، إضافة إلى إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، مؤكدة أنه يعتبر الأول من نوعه في مصر ويستهدف بالأساس المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابي للهجرة غير الشرعية.

وخلال الاجتماع، اقترح النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة أعضاء اللجنة في الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزيرة الهجرة للمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الشباب يحتاج إلى التكاتف والتعاون بين البرلمان والحكومة، وخصوصًا في هذا الملف المهم، وبدورها رحبت الوزيرة بالاقتراح.