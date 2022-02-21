تحدث ألكساندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، عن مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل وفوز أمام الزمالك في القاهرة والوداد في لواندا.

وقال سانتوس في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "عندما نلعب في لواندا نؤدي بشكل جيد، لعبنا أول مباراتين بشكل طيب أمام الزمالك والوداد، سجلنا هدفين في الشوط الأول أمام الأبيض، لكن هذا ليس معناه أن الأمور كانت سهلة، الزمالك فريق قوي واستطاع العودة".

وأضاف: "أمام الوداد لعبنا بثقة كبيرة وسيطرنا على المباراة، استحوذنا على الكرة في الشوط الأول ولم تكن لنا فرص كثيرة ولكن السيطرة كانت 60%، حاولنا أن نتجنب الهجمات المرتدة المتكررة من الوداد، لأن الفريق المغربي مليء باللاعبين الجيدين، سجلنا أولًا ثم تعادلوا من ركلة حرة، بعد هذا الهدف استطعنا أن نستمر في السيطرة ونلعب بكثافة وسجلنا هدفًا ونستحق هذا الفوز".

واستكمل: "سعداء بما حققناه وسنستمر بهذه الطريقة، نخطو خطوة خلف الأخرى لنجمع نقاطًا، وسنحاول أن نستثمر كل قدراتنا في حصد النقاط، وسنحاول أن نصنع شيئًا خاصًا للنادي واللاعبين".

وأردف: "بالعودة لمباراة الزمالك، فتسجيل هدفين في شباك الأبيض خلال الشوط الأول هذا أمر ليس سهل توقعه، لكننا حاولنا أن نضغط الزمالك، لأننا غيرنا من طريقة لعبنا لنسبب بعض المشاكل للخصم بعد تغيير استراتيجية اللعب وهذا حدث بالفعل".

وكشف: "شاهدت مباراة الزمالك وساجرادا من الملعب، ولم أتوقع النتيجة إطلاقًا، الفريق الأبيض لعب بطريقة مختلفة عن المباراة الأولى، الزمالك لم يكن بالقوة التي كان عليها أمامنا، وأنا لا أعرف هل عدم قوة الزمالك بسبب الأجواء ودرجة الحرارة أم لا، لكني أفترض أن الزمالك كان يظن أن الأمور ستكون أسهل، لكن ساجرادا فريق جيد".

وسرد: "الزمالك حاول التسجيل خلال المباراة ولكن حارس ساجرادا تصدى للعديد من الفرص، الأبيض لم يفز ولكني أعتقد أن هناك أشياء كثيرة كانت مختلفة كان عليه أن يكون أكثر قوة وكثافة في الملعب، لأن ساجرادا ليس فريقًا سهلًا ولا يستسلم بسهولة".

واختتم: "لا نشغل بالنا بمن المرشح للتأهل من المجموعة، نركز في أنفسنا نسير خطوة بخطوة، نؤدي بأفضل طاقتنا، لكن الطبيعي أن الفريقين القويين في هذه المجموعة هما الزمالك والوداد، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا".

ويتصدر فريق بترو أتلتيكو مجموعته برصيد 4 نقاط، ويستعد لمواجهة مواطنه ساجرادا في الجولتين الثالثة والرابعة.