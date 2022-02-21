مساعد فايلر يكشف موقفه من تدريب الزمالك

كشف مساعد السويسري رينيه فايلر، ديفيد سيزا، المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، عن موقفه من تدريب نادي الزمالك بدلا من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الحالي للقلعة البيضاء.

وقال سيزا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "مستعد للانتقال إلى التدريب في مصر وأنتظر خوض تحدٍ جديد، وتواصل معي أحد الفرق في مصر ولكن لم تستكمل المفاوضات بسبب الظروف، وارد أعمل في مصر لأن مستوى كرة القدم في مصر جيدًا".

وبسؤاله عن موقفهما من إذا عُرض عليهما الزمالك تولي مهمته التدريبية؟، أجاب: "نحن هنا نتحدث عن نادٍ كبير مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولكن فايلر متعاقد مع نادي في اليابان لمدة موسمين".

ورد على سؤاله بشأن قيادة الزمالك بدلا من كارتيرون، قائلا: "أنا متاح لكل الأندية، ولا أمانع تدريب أي نادي يقدم لي عرض مناسب في مصر".

وأتم: "اتطلع للعودة مجددًا للتدريب في مصر، وتقديم مسيرة ناجحة واستكمال ما قدمناه مع الأهلي".