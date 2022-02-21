أعلنت شركة الخطوط الجوية القبرصية "قبرص إير ويز Cyprus-Airways"، إعادة إستئناف و تشغيل رحلاتها بين مدينة لارناكا للقاهرة اعتبارا من أول مايو 2022 بمعدل 4 رحلات أسبوعيا في الاتجاهين مبدئيا، وذلك بعد توقف من عام 2010.



وأوضحت الناقلة القبرصية - عبر وكيلها العام "زكري تورز"- عزمها تسيير رحلاتها من مدينة لارناكا – التي تشتهر بشواطئها الرملية الساحرة والتي تناسب العائلات المصرية وتبعد عن العاصمة القبرصية نيقوسيا بـ50 كيلو مترا، وعن مدينة ليما سول بنحو 45 كيلو مترا- إلى مطار القاهرة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من خلال صالة 2 بمطار القاهرة الدولي الجديد على متن طائراتها طراز إيرباص 319 الحديثة والتى تصل سعة مقاعدها نحو144 مقعدا.



وقد تضمن جدول تشغيل الرحلات للخطوط الجوية القبرصية من القاهرة إلى لارناكا

الرحلة الأولى يوم الخميس رحلة رقم CY131 إقلاع الساعة 10.40 ووصول 13.00

الرحلة الثانية يوم الأحد رحلة رقم CY131 إقلاع الساعة 20.20 ووصول 22.40

الرحلات من لارناكا إلى القاهرة طبقاً لفرق التوقيت بين البلدين

الرحلة الأولى يوم الخميس رحلة رقم CY130 إقلاع الساعة 9.20 ووصول 9.40

الرحلة الثانية يوم الأحد رحلة رقم CY130 إقلاع الساعة 9.00 ووصول 9.20



وأكدت الشركة، سعيها من خلال إعادة استئناف تشغيل الخط الجوى لارناكا – القاهرة ، لتعميق العلاقة الثنائية بين البلدين (قبرص ومصر) فى مجال السياحة عبر تنظيم برامج سياحية مشتركة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية ، ما يدعم زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى السوقين المصرى والقبرصى.



وشددت الشركة، على أهمية التعاون مع شركات الطيران فى البلدين وزيادة رحلات الطيران الداعمة لحركة السياحة، مشيدة بجهود الحكومة المصرية فى استعادة مكانتها بمجال السياحة إقليميا ودوليا.



فيما أكد سافاس بيرديوس نائب وزير التجارة القبرصي لشئون السياحة - فى تصريحات سابقة خلال زيارته للجناح المصرى باكسبو 2020 دبي - حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر وتنمية العلاقات السياحية خاصة فى ظل المقومات السياحية المتوافرة فى البلدين.



وأشار باراديوس، إلى أن هناك تعاون وثيق بين قبرص ومصر فى المجال السياحى، مُبدياً إعجابه بمحتويات الجناح وبصفة خاصة التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر ألة الزمن والتى تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية فى اكسبو 2020 دبى " عراقة تعزز المستقبل".



يُذكر أن مصر وقبرص واليونان وقعت خلال عام 2019 مذكرة تفاهم خاصة بإعداد برامج سياحية عن طريق سياحة الكروز الخاصة بالبواخر السياحية التى تمر على الدول الثلاث ضمن برنامج سياحي واحد.