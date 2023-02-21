جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة لايبزيج الألماني مساء غدًا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب ريدبول المواجهة المرتقبة بين لايبزيج ومانشستر سيتي، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج، غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين، إلى جانب الثنائي إيمريك لابورت وجون ستونز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج كما يلي:

كايل والكر، روبن دياز، كالفين فيليبس، ناثان آكي، إلكاي جوندوجان، إيرلينج هالاند، جاك جريليتش، رودري، ستيفان أورتيجا، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، مانويل أكانجي، رياض محرز، إيدرسون، بيروني، كارسون، فودين، تشارلز، كول بالمر، ريكو لويس، ألكسندر روبرتسون.