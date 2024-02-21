• بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) وكذلك «بيت الوطن»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي طرحت خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية)، والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي ألغي تخصيصها لعدم الاستلام.

وأوضح وزير الإسكان أن الموافقة نصت على التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وفقاً للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم تخصص للغير، ولم يعاد طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد استرد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.