قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خفض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 بدلًا من 70 جنيهًا، في جميع معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في المعارض.



وأعلن وزير التموين، في بيان رسمي، توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه ستُطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلًا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظات الجمهورية كافة عبر شركاتها التابعة لها.



من جهته، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إصدار تعليمات لجميع الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في اهلًا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 بدلا من 70 جنيهًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.



من جهته، أكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف الدكتور وصفي عبد الله، خلال جولة تفقدية في المحافظة، بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين، إقامة 3 معارض أهلًا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا، من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلى 25%.



وتابع أن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرضًا بمشاركة مديرية التموين داخل القرى بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.



وأضاف عبدالله، أنه يتم ضخ 4 أطنان سكر، و25 كرتونة زيت، ونصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلًا رمضان يوميًا، بخلاف ما يُضخ من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير جميع السلع الغذائية.



في سياق آخر، ذكر جمعة عبد الحفيظ مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، أن عدد البطاقات التموينية في المحافظة يصل إلى 815 ألف بطاقة يستفيد منها 2 مليون و200 ألف مواطن يصرفون السلع التموينية والخبز المدعم من خلال 1200 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي، و1300 مخبز بلدي مدعم تم تحويل أكثر من 40% منهم إلى غاز طبيعي.



وقال عبد الحفيظ، إن عدد مستودعات البوتاجاز في محافظة بني سويف يصل إلى 140 مستودعًا، و7 مستودعات دقيق مدعم بقدرة طحن يومي 1300 طن قمح تنتج من 800 إلى 850 طن دقيق بلدي مدعم يوميًا، إضافة إلى 4 صوامع حكومية بسعة تخزينية إجمالية 145 ألف طن.



وأكد مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في بني سويف، حسن هلال، على أن الشركة يتبعها في المحافظة 12 فرع تجزئة على مستوى مراكز المحافظة منها 5 هايبر ماركت يُطرح فيها جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.