برلماني إسرائيلي: حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة الطريق الوحيد لوقف سفك الدماء

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، إن الطريقة الوحيدة لوقف سفك الدماء في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية تتعلق بالتوصل إلى اتفاق، وحصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحرة»، مساء الأربعاء: «أظن أننا يجب أن نعارض الحرب لأن الأشخاص يتعرضون للقتل، آلاف الفلسطينيين والإسرائيليين قتلوا، كما أن هناك رهائن نحتاج لإطلاق سراحهم».

وأشار إلى حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار للشعبين، مضيفًا: «هذا واجبنا الأخلاقي الذي يجب أن نقوم به، نحن لا نريد مقتل أي فلسطيني أو إسرائيلي، ولذلك يجب التوصل إلى اتفاق سلام لوقف سفك الدماء».

وأوضح أنه انضم إلى الدعوة المقامة أمام العدل الدولية ضد حكومة إسرائيل بصفته نائبًا معارضًا، مشددًا على أن المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى «إصلاحات».

وأكمل: «اتهمت بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، أنا لن أدعم الأمر إطلاقا، بشكل عام أدعم الصراع الفلسطيني غير المسلح ضد الاحتلال، واتهامي بدعم الصراع المسلح جزء من الاضطهاد السياسي الإسرائيلي في تلك الأيام».

وأيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد».

وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: «ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل».