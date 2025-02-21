الأوقاف: افتتاح 115 مسجدًا اليوم الجمعة استعدادا لشهر رمضان

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن افتتاح 115 مسجدًا اليوم الجمعة، وذلك لتسهيل أداء الصلاة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار خلال تصريحات لـ «Extra News» إلى افتتاح 79 مسجدًا الجمعة الماضية، مؤكدا أن وتيرة تجهيز المساجد وتسريع أعمال الصيانة والفرش تسير بخطى سريعة استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

وأضاف أن افتتاح المساجد أصبح «سنة أسبوعية»، لافتا إلى افتتاح كل يوم جمعة عدد من المساجد يتراوح بين 15 إلى 45 مسجدا.

وأوضح أن أعمال الصيانة تشمل الدهان وتجديد دورات المياه والفرش، بالإضافة إلى أعمال أخرى، مشيرا إلى أن نسبة الإحلال والتجديد تمثل نسبة الثلث من إجمالي الافتتاحات.

ونوه المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أنفقت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 21.5 مليار جنيه على إعمار المساجد.

كما أعلن عن نقل صلاة التراويح هذا العام من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه عبر قناة «الحياة» والبث المباشر عبر صفحات الوزارة.

وأشار إلى تنظيم أربعة ملتقيات ثقافية خلال رمضان للمرة الأولى بهدف نشر الوعي الديني والوطني، والذي سيشمل الملتقى الأساسي في الحسين، بالإضافة إلى ملتقى خاص بالواعظات للسيدات، وملتقى للطلاب الوافدين وآخر للأطفال.