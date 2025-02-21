أب يذبح طفله الرضيع في الغربية بعد يوم من محاولته بيعه

أقدم مزارع على ذبح نجله الرضيع، البالغ من العمر 8 أشهر، داخل منزله بقرية شبراطو التابعة لمركز بسيون، وذلك عقب صدور قرار بإيداعه أحد المستشفيات لعلاج الإدمان.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون، يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية شبراطو بقيام شخص بقتل طفله الرضيع باستخدام سلاح أبيض داخل منزله.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبيَّن أن الضحية طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وأن الجاني هو والده "علي .ش. ال"، 35 عامًا، الذي ارتكب الجريمة بعد يوم واحد فقط من محاولته بيع الطفل، حيث كان من المقرر دخوله إلى مستشفى لعلاج الإدمان يوم السبت المقبل.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما كلّفت إدارة البحث الجنائي بفحص ملابسات الجريمة، والاستماع إلى أقوال الشهود لكشف الدوافع الكاملة وراء الحادث.