افتتاح ملعب بنغازي الدولي بسعة 41 ألف متفرج في ليبيا

افتتح رئيس صندوق تنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم خليفة حفتر، مساء أمس الخميس، ملعب بنغازي الدولي، ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في البلاد بسعة تبلغ 41 ألف متفرج.



وجاء الافتتاح وسط حضور رسمي ورياضي واسع، حيث شهدت المناسبة إعلان مشاريع مدن رياضية جديدة في سبها وطبرق وأجدابيا، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية في ليبيا.



وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد قائد القيادة العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أن ليبيا ستظل موحدة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها، مشددا على ضرورة توحيد الصف الوطني ونبذ الخلافات، مضيفا أن من يسعى لتقسيم البلاد "لا مكان له بيننا".



وقال حفتر: "ندعو من ملعب بنغازي إلى وحدة الصف ولمّ شمل البلاد، فليبيا ستظل واحدة، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها"، مؤكدا أن الليبيين هم من سيأخذون زمام المبادرة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة.



وأشاد حفتر بجهود صندوق تنمية وإعمار ليبيا في إنجاز هذا المشروع، معتبرا أن إعادة تأهيل الملاعب والبنية الرياضية هو خطوة نحو تعزيز دور الشباب في المجتمع.



وأكد أن الشباب هم عماد الوطن وقوته الدافعة نحو التطور والنهضة، مشيرا إلى أن ملعب بنغازي الدولي سيكون لكل الليبيين، يجمعهم تحت راية الرياضة، في دليل واضح على أن ليبيا واحدة مهما كانت التحديات.



من جانبه، أعلن رئيس صندوق تنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، أن مشروع المدينة الرياضية في بنغازي سيشمل مرافق متكاملة، إلى جانب مشاريع مماثلة في سبها وطبرق وأجدابيا، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في ليبيا وتمكين الشباب من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في بيئة متطورة.



ويعتبر ملعب بنغازي الدولي واحدا من أكبر المشاريع الرياضية في ليبيا، بسعة 41 ألف متفرج في مرحلته الأولى، وهو جزء من خطة تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية، ما يعزز قدرة البلاد على استضافة المحافل الرياضية الكبرى على المستويين المحلي والدولي.