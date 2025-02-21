متحدث الوزراء: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرامات خلال أسابيع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض المخططات الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمدينتي السويس وسفنكس الجديدتين؛ يعكس حرص الدولة على تطوير مختلف مناطق الجمهورية، بما في ذلك الساحل الشمالي الغربي ومشروعات التطوير الكبرى في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن الهدف من التطوير هو استيعاب الطلب المتزايد والتوسع في المشروعات السكنية والاستثمارية في مدينة السويس الجديدة، ضمن مخطط شامل يشمل مشروعات خدمية ومناطق صناعية يمكن ربطها بالموانئ المحيطة لتطوير المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن مدينة سفنكس تعد مدينة واعدة نظرًا لقربها من المتحف المصري الكبير، بما يجعلها وجهة للمستثمرين المقبلين على الأنشطة السياحية، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بأن المخطط التنفيذي في المدينتين يجب أن يراعي أعلى المعايير والاشتراطات العالمية.

وأشار إلى متابعة رئيس الوزراء على مدى الأشهر الماضية مخطط تطوير هضبة الأهرامات بأعلى المعايير واشتراطات منظمة اليونسكو، وذلك في إطار مخطط شامل يشمل تطوير هضبة الأهرامات والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وتابع: «انتهينا تقريبًا من تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وكانت هناك بعض الأمور البسيطة جدًا وجه رئيس الوزراء بالانتهاء منها في الشوارع بالمنطقة المحيطة، وخلال أسابيع سنكون قد انتهينا أيضا من تطوير هضبة الأهرامات».

ونوه إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة منطقة المتحف المصري الكبير، تشمل تنظيم دخول السائحين، وتوفير مسارات للتريض، وتطوير الخدمات مثل المطاعم وأماكن بيع الهدايا.