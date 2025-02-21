إسرئيل: تسليم جثامين الأسرى سيتم السبت دون تغييرات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من خرق حماس للاتفاق بشأن تسليم جثامين الاسرى، إلا أن دفعة غدا السبت، ستتم وفق الاتفاق دون تغييرات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تحديد جثماني الطفلين بيباس، ولكن جثة الأم لا تعود لشيري بيباس ولا مطابقة بينها وبين أيّ جثمان للأسرى الإسرائيليين وهذا خرق للاتفاق من قبل حماس، بحسب زعمهم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكر جيش الاحتلال أنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين آخريين، لكنه زعم أن والدتهما لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبر ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".

وأوضح جيش الاحتلال أنه بعد فحص الطب الشرعي، تم التأكد من أن اثنين من الجثث التي أعادتها حماس تعودان إلى أريئيل وكفير بيباس، اللذين كانا من بين أكثر من 250 شخصا تم أسرهم من إسرائيل إلى قطاع غزة في أكتوبر 2023. ومع ذلك، لم تكن الجثة الثالثة هي جثة والدتهما، شيري بيباس.